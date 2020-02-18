رياضة | التعاون يسقط الدحيل بثنائية قاتلة في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يسقط الدحيل بثنائية قاتلة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق التعاون السعودي الفوز على ضيفه الدحيل القطري، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما، على ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وافتتح محمد السهلاوي التسجيل لصالح التعاون، بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله عبد المجيد السواط، ليضعها في مرمى الدحيل عند الدقيقة 34.

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وأحرز عبدالمجيد السواط الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الدحيل عند الدقيقة 55.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد التعاون إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وبفارق 3 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني، فيما يتواجدا فريقي الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الايراني في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة بعد تعادلهما اليوم بنتيجة 2-2.

يذكر أن التعاون كان قد حقق فوز صعب أمام مضيفه الشارقة الاماراتي بهدف نظيف، عن طريق فيصل درويش.

