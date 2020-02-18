رياضة | كشف حساب باتريس كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب باتريس كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم إستعداداته لمواجهة القمة ضد الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق 20 من فبراير الجاري.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة الماضي في الدوحة، فوزٌ كفّل له الفوز بلقبه الرابع في بطولة السوبر الأفريقي.

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون أولى بطولاته مع الزمالك، منذ توليه قيادة الفريق في مطلع ديسمبر الماضي.

كشف حساب كارتيرون مع الزمالك

تقلد كارتيرون مهمة قيادة الفريق الأبيض في مطلع ديسمبر الماضي، خلفاً للصربي ميتشو، وذلك بعد خسارة الزمالك أمام مازيمبي بثلاثية دون رد، في إفتتاح مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح المدرب السابق لنادي الأهلي في قيادة الزمالك لبلوغ دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ستتجدد مواجهته بالترجي.

وقاد كارتيرون الزمالك للعبور لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بالفوز على الشرقية، حيث سيواجه فريق سموحة.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب الذي يمتلك مبارتين أكثر، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي المتصدر.

وتولى باتريس كارتيرون تدريب الزمالك في 17 مباراة في بطولات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، فاز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط، بنسبة فوز 59℅.

سجل الزمالك مع كارتيرون 27 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف في جميع البطولات.

وقاد كارتيرون الزمالك للقب السوبر الأفريقي منذ أيام قليلة، بالفوز على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، نال من خلالها أولى ألقابه مع الأبيض.

ولحساب بطولة الدوري المصري، أشرف كارتيرون على قيادة الزمالك في 10 مباريات، فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر مباراة وحيدة كانت ضد طلائع الجيش.

وعلى صعيد دوري أبطال أفريقيا، تولى الفرنسي قيادة الزمالك في 5 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات، سجل 5 أهداف ودخل مرماه هدفاً واحداً.

وخاض كارتيرون مباراة واحدة في كأس مصر، فاز خلالها على فريق الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف.