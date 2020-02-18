رياضة | التعاون السعودي يقهر الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يقهر الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق التعاون السعودي فوزًا غاليًا على الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء، يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل محمد السهلاوي (34) وعبدالمجيد السواط (56) هدفي الفوز لصالح التعاون.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل الشارقة الإماراتي مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 2-2 على ستاد نادي الشارقة.

وانفرد التعاون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للدحيل ونقطة لكل من الشارقة وبيرسيوليس.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وانحصر الأداء في وسط الميدان في أغلب فترات الشوط الأول الذي شهد ندرة في الفرص خلال النصف ساعة الأولى حتى جاءت الدقيقة (34) عندما سدد عبدالمجيد السواط كرة ارتدت من حارس مرمى الدحيل تابعها محمد السهلاوي في الشباك محرزاً هدف التقدم لأصحاب الأرض.

حاول الدحيل الرد سريعاً عبر أدميلسون جونيور الذي انفرد بحارس مرمى التعاون كاسيو أندوس لكن الأخير تصدى لمحاولته بنجاح في الدقيقة (39) لتكون أبرز فرص الفريق القطري في الشوط الأول الذي انتهى للتعاون بهدف دون رد.

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بدأ التعاون الشوط الثاني بقوة وكاد مهاجم منتخب بروندي سيديريك أميسي أن يعزز تقدم فريقه التعاون لكن الدفاع تصدى لتسديدته (48).

لكن السهلاوي مرر كرة متقنة لزميله عبدالمجيد السواط الذي سدد الكرة زاحفة أرضية على يمين الحارس أمين كلود هدفاً ثانياً للتعاون (55).

وبسط الفريق السعودي سيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع معنويات الضيوف، وأنقذ حارس الدحيل مرمى فريقه من الهدف الثالث من المرة الأولى بعد أن تصدى لتسديدة سلطان مندش، ثم لعب المهدي بنعطية الدور حينما أبعد تسديدة محمد السهلاوي من على خط المرمى (83).

وغابت الخطورة عن محاولات الدحيل، ولم تأت دقائق المباراة الأخيرة بأي جديد على مستوى النتيجة حتى أعلنت صافرة الحكم نهاية اللقاء بفوز مستحق للتعاون اعتلى به صدارة ترتيب المجموعة الثالثة عن جدارة.

وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الاثنين 2 مارس/شباط حيث يلتقي الدحيل مع الشارقة في الدوحة، وبريسيبوليس مع التعاون.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0 في الدوحة والتعاون على الشارقة 1-0 في الشارقة.

ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.