رياضة | القسم الثالث.. تعرف علي نتائج مواجهات الجولة 19 بالمجموعة الثامنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثالث.. تعرف علي نتائج مواجهات الجولة 19 بالمجموعة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث "مجموعة الغربية وكفر الشيخ" عن النتائج التالية :-

حقق فريق كفر الشيخ الفوز علي بلطيم بهدف نظيف ليواصل صدارته المجموعة برصيد 47 نقطة.

وبنفس النتيجة فاز سيدي سالم علي سبورتنج كاسل بهدف نظيف، ليحتل سيدي سالم المركز الثالث عشر "قبل الأخير" برصيد 16 نقطة.

واكتسح صيد المحلة نظيره شباس الشهداء برباعية نظيفة، ليواصل قطار انتصارته نحو القمة وملاحقة كفر الشيخ، في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

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وعلي ملعب استاد طنطا استطاع سمنود أن يقتنع الثلاث نقاط، بهدف نظيف عن طريق مهران مجاهد مع نهاية زمن اللقاء، ليحتل سمنود المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

وفي مباراة مثيرة حسم التعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، المباراة بين فريقي الحنفي واتحاد بسيون.

وتغلب الحامول علي الزعفران بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة

1 - كفر الشيخ 47 نقطة

2- صيد المحلة 44 نقطة

3- عثماثون 34 نقطة

4- الحامول 36 نقطة

5-سمنود 34 نقطة

6-سبورتنج كاسل 22 نقطة

7- دسوق 22 نقطة

8-شباس 19 نقطة

9- الزعفران 19 نقطة

10- الزعفران 19 نقطة

11- بلطيم 17 نقطة

12- اتحاد بسيون 16 نقطة

13- سيدي سالم 16 نقطة

14- الحنفي 6 نقاط