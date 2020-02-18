شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول امام أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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وتواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيا في التشكيل ليقود هجوم الريدز أمام أتلتيكو رفقة الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

وتنطلق المباراة على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل أتلتيكو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.