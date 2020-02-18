شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يحقق أكبر فوز على الأبيض فى «فبراير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضيفين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، مساء الخميس، على لقب السوبر المحلى، وتشهد مواجهات فبراير، التى جمعت القطبين على مستوى البطولات الرسمية التى لاتزال قائمة وتُجرى حتى الآن، تفوقاً للفريق الأبيض على حساب الأحمر. وتقابل الطرفان خلال 10 مباريات رسمية بشهر فبراير فى بطولتى (الدورى الممتاز والسوبر)، بخلاف مباريات ودية وأخرى لمسابقات غير قائمة الآن، مثل كأس السلطان ودورى منطقة القاهرة. وخلال المباريات العشر التى جمعت القطبين فى شهر فبراير، حقق الزمالك الانتصار فى 3 مناسبات، كذلك الأهلى حقق الرقم ذاته من الفوز، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات أخرى، ولكن يوجد تعادل استطاع الزمالك التفوق بعده إثر ركلات الترجيح ومعانقة لقبا ثمينا من الأراضى الإماراتية على حسابه غريمه الأحمر، وذلك على لقب السوبر المحلى عام 2017. فى موسم 1952-1953 حسم التعادل السلبى بدون أهداف مباراة قمة الدورى الممتاز، والتى أقيمت بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير لعام 1953.

فى العشرين من فبراير لعام 1959، وهو التاريخ الذى يتزامن مع لقاء الخميس، تمكن الأهلى من حسم قمة الدورى الممتاز على حساب الزمالك بثنائية حملت توقيع الضظوى ومحمود الجوهرى. الثالث من فبراير لعام 1961 يشهد على انتصار عريض للزمالك على الأهلى بالدورى الممتاز بنتيجة 3/1 وسجل للبلانكو يومها على محسن ونبيل نصير وعلاء الحامولى، وأحرز صالح سليم الهدف الأحمر الوحيد. النجم السودانى عمر النور يحسم قمة فبراير من عام 1967 لمصلحة الزمالك بهدف نظيف فى شباك الأهلى بالدورى الممتاز. وفى لقاء الدور الثانى للدورى الممتاز موسم 1988-1989، وبالتحديد فى الرابع والعشرين من فبراير لعام 1989، يهيمن التعادل السلبى على قمة الكرة المصرية بلا غالب ولا مغلوب، ويتكرر السيناريو السلبى فى قمة الدور الأول للدورى موسم 1995-1996 فى السابع والعشرين من فبراير.

الخامس من فبراير لعام 1993 وقمة الدورى الممتاز لموسم 1992-1993 يحسمها الزمالك من جديد بقدم الفلسطينى مصطفى نجم وهدف نظيف يهز الشباك الحمراء. الانتصار الأكبر فى مواجهات قمة فبراير كان من نصيب الأهلى، وذلك فى الثانى عشر من ذلك الشهر لعام 2005 بثلاثية نظيفة بمنافسات الدورى الممتاز، جاءت بإمضاء محمد أبوتريكة «هدفين» وعماد متعب هدف وحيد. وينتصر الأهلى من جديد على الزمالك فى فبراير بلقاء الدور الأول للدورى موسم 2015-2016 بهدفين لماليك إيفونا وعمرو جمال. ويعانق الزمالك السوبر المصرى على حساب الأهلى للمرة الأولى فى قمة السوبر، فى العاشر من فبراير لعام 2017، بالإمارات إثر التفوق عليه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أهداف.