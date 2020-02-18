شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام تُزين تاريخ الأهلى فى السوبر المصرى قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه الأنظار صوب ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى حينما تشير عقارب الساعة إلى السابعة بتوقيت القاهرة من مساء الخميس لمتابعة ما سيُسفر عنه لقاء القمة للكرة المصرية بين الأهلى والزمالك على لقب السوبر.

ويسيطر أبناء التتش على عدد من الأرقام القياسية فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة للنور فى عام 2001.

وعلى الرغم من تتويج الزمالك بأول لقبين للسوبر فى 2001 و2002 على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب على الترتيب، إلا أن الأهلى كان الملك المُتوج بأكبر عدد من ألقاب السوبر بالرقم 11 بواقع 5 منهم على حساب الزمالك و3 فى مواجهات إنبى، و1 على حساب كل من حرس الحدود والمصرى والإسماعيلى.

Advertisements

كما يعتبر الأهلى هو النادى الوحيد فى تاريخ السوبر المصرى الذى احتكر اللقب لمدة 4 مواسم متتالية، وذلك فى مرتين، الأولى ما بين عامى 2005 -2009، والثانية من 2010 إلى 2015، بعد إلغاء سوبر 2011.

15 هدفاً سجلها الأهلى خلال تاريخ مشاركاته بالسوبر فى 13 مباراة، كأكثر فريق استطاع التسجيل فى البطولة، كما يعتلى أحد نجومه السابقين صدارة هدافى السوبر حتى الآن، وهو عبدالله السعيد نجم بيراميدز الحالى برصيد 3 أهداف.

مفارقة غريبة للأهلى من بين جميع الأندية التى خاضت نهائى السوبر المصرى، فلم يتمكن أى لاعب أجنبى من زيارة الشباك سوى اثنين من لاعبيه، الأول هو المغربى وليد أزارو المعار حالياً لصفوف الاتفاق السعودى والثانى هو جونيور أجايى الذى سجل ثنائية فى السوبر الأخير أمام الزمالك.

وعلى مستوى ركلات الترجيح التى احتكم إليها الأهلى أمام منافسيه فى نهائى السوبر، نجح فى حصد اللقب على إثرها فى 3 مرات من 4، حيث فتحت ركلات الحظ ذراعيها لأبناء القلعة الحمراء خلال مناسبتين أمام الزمالك وواحدة أمام الإسماعيلى، بينما خسر على أثرها لقب 2017 أمام الزمالك.