مورينيو: موسم سون انتهى مع توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

علق جوزيه ​مورينيو​ مدرب فريق ​توتنهام​ الانكليزي، على إصابة جناح الفريق سون هيونغ مين، وذلك قبل مواجهة لايبزيغ في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتعرض سون لإصابة بكسر في ذراعه الأيمن خلال مباراة توتنهام الماضية أمام أستون فيلا في الدوري الممتاز.

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وأكد السبيرز في بيانه الرسمي، أن الكوري الجنوبي الدولي سيخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع، وسيتم وضع برنامج علاجي له من أجل العودة إلى التدريبات لكنه سيغيب لأسابيع.

الا ان المدرب البرتغالي فجر مفاجأة من العيار الثقيل عند تعليقه على إصابة سون قبل مباراة لايبزيغ:" وفقًا لبيان النادي فسون سيغيب لعدة أسابيع".

واضاف:" لكن بالنسبة لي لن اعتمد على سون مرة أخرى هذا الموسم، إذا لعب مباراتين أو ثلاث مباريات فذلك لأن البيان الرسمي كان متفائلًا للغاية".

وكان سون قد أحرز هدفًا قاتلًا في شباك أستون فيلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.