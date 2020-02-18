شكرا لقرائتكم محمد فضل يوضح أسباب تمسك اتحاد الكرة باقامة مباراة القمة في موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد فضل عضو اتحاد الكرة ، ان مباراة القمة ستقام في موعدها يوم ٢٤ فبراير الجاري مشددا علي عدم وجود نية لتأجيلها .
اوضح فضل في تصريحات لليوم السابع ان التمسك باقامة المباراة في موعدها يأتي من منطلق الحفاظ علي انتظام المسابقة وانتهاءها في الوقت المحدد حتي تحصل الاندية علي راحة كفاية قبل انطلاق الموسم الجديد.
تابع فضل ان اتحاد الكرة يرغب في اقامة المباراة بحضور جماهيري ولكن الامن قرر اقامتها بدون جمهور موكدا علي احترامه لقرار الامن.
وأشار الي ان تاجيل القمة سيفتح الباب أمام مزيد من التأجيلات ما يهدد بعدم استقرار المسابقة .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل يوضح أسباب تمسك اتحاد الكرة باقامة مباراة القمة في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.