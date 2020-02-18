برشلونة يشف ما وراء اختراق حساباته الرسمي علي “تويتر”

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن أنه قام بإجراء مجموعة من التحريات الدقيقة للحساب الرسمي الخاص بالفريق علي موقع “تويتر” عقب تعرضه للسرقة من قبل بعض الهاكرز، وقد صرح مساء أمس السبت أن المسؤول عن الاختراق شركة تسمي “أورماين”.

فقد كان برشلونة قد نشر عبر بيان رسمي له علي “تويتر” أن حسابات فريق البرسا عبر تويتر تعرضت للقرصنة، مما تسبب في وجود تغريدات غير منشورة من قبل النادي، حيث تم رفعها من خلال أداة خارجية لتحليل البيانات، وتم الإبلاغ عن ذلك التغريدات و تم حذفها من جميع حساباتنا”.

كما أضاف البيان التالي “سيقوم فريق برشلونة بحماية دقيقة علي مستوي الأمن السيبراني، حيث ستُراجَع جميع البروتوكولات والروابط مع الأدوات الخارجية، وذلك من أجل عدم تكرار مثل هذه المواقف وضمان أروع مستوي من التواصل مع جماهير النادي، ونعتذر للجمهور من أي إزعاج قد ترتب عن هذا الحادث”.