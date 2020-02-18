شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يوضح أسباب تمسك اتحاد الكرة بإقامة مباراة القمة فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فضل، عضو اتحاد الكرة، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى ستقام فى موعدها يوم 24 فبراير الجارى، مشددا على عدم وجود نية لتأجيلها، موضحا فى تصريحات لليوم السابع أن التمسك بإقامة المباراة فى موعدها يأتى من منطلق الحفاظ على انتظام المسابقة وانتهائها فى الوقت المحدد، حتى تحصل الأندية على راحة كافية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتابع فضل أن اتحاد الكرة يرغب فى إقامة المباراة بحضور جماهيرى ولكن الأمن قرر إقامتها بدون جمهور، مؤكدا احترامه لقرار الأمن، وأشار إلى أن تأجيل القمة سيفتح الباب أمام مزيد من التأجيلات ما يهدد بعدم استقرار المسابقة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلاً من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى - محمد عنتر فى خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.