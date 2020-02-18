شكرا لقرائتكم خبر عن صورة بألف كلمة.. جوكر الأهلي يتحول لـ"حامل كرات" قبل السوبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة تُزيد من مكانة أحمد فتحى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للجوكر أثناء مساعدة العمال بالفريق، وحمل مجموعة من الكرات على كتفه، استعدادًا للدخول لأرض الملعب وخوض التدريب الجماعى الأول فى الإمارات.

صورة أحمد فتحى نالت إعجاب وتقدير معظم الجماهير، حيث وصفوه بالمتواضع، خاصة أنه يعد من أحد الأعمدة الأساسية للفريق الأحمر وأحد قادته، ورغم ذلك لم يخجل من حمل الكرات لمساعدة زملائه بالفريق أو العاملين به.



أحمد فتحى

وخاض الأهلي، التدريب الجماعى الأول على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد، فى لقاء تحديد بطل السوبر المحلى.

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وحرص السويسرى رينيه فايلر على توجيه بعض التعليمات الفنية وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران، كما شارك رمضان صبحى فى فقرة تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة بالكرة، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

وأصر فايلر غلق مران الفريق، حيث أكد مسئولو الأهلي أن سبب نقل المران من ملعب سلطان بن زايد هو عدم وجود سياج حول الملعب، ويتدرب لاعبو الأهلي على ضربات الترجيح في مران الفريق تحسبا لانتهاء مباراة السوبر أمام الزمالك بالتعادل، مما يعني في وقتها أن ضربات الترجيح ستحسم هوية البطل.

وتضم قائمة الأهلي كلاً من.. شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.