شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى للبطولة العربية لأندية الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عُقد مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفنى للبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر بدءًا من غدٍ الأربعاء بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وشهد الاجتماع الفني للبطولة حضور اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد عبد الدابم ومندوبي الفرق المشاركة للوقوف على التعليمات النهائية للمنافسة والقواعد وإعلان جدول المنافسة وأعلنت اللجنة المنظمة من قبل عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعوديين والشعلة اليمنى عن المشاركة.

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى.

وتضم المجموعة الثانية كلا من، الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى.

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ويبدأ فريق الأهلى مواجهات البطولة أمام السيب العمانى في الرابعة عصر الأربعاء ثم اساريا الليبى الخميس ويختتم الدور الأول بمواجهة خيبل اليمنى الجمعة ، أما الزمالك فيلتقى وادى موسى الأردني الأربعاء ثم غار الجنوب العراقى الخميس وبنى ياس الإماراتى الجمعة ويختتم الدور الأول بمواجهة السلام العمانى الأحد ، وقررت اللجنة الأولمبية المصرية مؤخرًا تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدى شقيق حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق.

وعقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصحبة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماعًا مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة اسامح حمدى وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامى محمد إبراهيم وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا.