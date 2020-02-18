شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك في دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 25 /18 في إطار الجولة الخامسة بالدور النهائي من دورى العمومى في المباراة التي جمعتهما على صالة أكتوبر الدولية، وشهدت الجولة الرابعة التي أقيمت السبت الماضى فوز كل من الشمس على المعادى بنتيجة 31 /29 وسبورتنج على الجزيرة بنتيجة 30 /24 وسموحة على الزمالك 28 /27 والأهلى على الطيران بنتيجة 25 /17.

أما الجولة الثالثة من دورى محترفين الرجال، ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كل من، وسموحة مع هليوبوليس والأولمبى مع سبورتنج، بينما تم تأجيل لقاء الأهلى مع البنك الأهلى ليقام الجمعة ومعه والزمالك مع طلائع الجيش من أجل البث التليفزيونى، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كل من، هليوبوليس مع الأهلى والبنك الأهلى مع سبورتنج وطلائع الجيش مع سموحة والأولمبى مع الزمالك .

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أما مباريات الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأولمبى .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضًا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.