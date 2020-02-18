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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السد القادمة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
يبحث عشاق العملاق القطري عن موعد مباراة السد القادمة في دوري أبطال آسيا بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب نادي سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد .
وتقام مباراة السد القادمة ضد نادي العين الإماراتي يوم الثلاثاء الموافق الثالثث من شهر مارس 2020 ضد نادي العين الإماراتي على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين في العاصمة الإماراتي أبوظبي لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا .
وستنطلق مباراة السد القادمة ضد العين الإماراتي في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
فيما ستنقل مباراة السد القادمة ضد العين الإماراتي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة الكأس إتش دي 8 حيث تملك القناتين حقوق البث الحصري والمباشر لمباريات الآندية الآسيوية .
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