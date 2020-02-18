ترتيب مجموعة السد بعد الفوز على سباهان أصفهان

الثلاثاء 18 فبراير 2020

إكتسح فريق نادي السد القطري ضيفه فريق نادي سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد جاسم بن حمد لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .



وتمكن فريق نادي السد القطري من تحقيق الفوز الأول له في المجموعة رفع به رصيده من النقاط إلى النقطة 4 متصدراً للمجموعة فيما توقف رصيد نادي سباهان أصفهان الإيراني عند النقطة رقم 3 في المركز الثالث .

ولحساب مباريات نفس المجموعة تمكن فريق نادي النصر السعودي من تحقيق الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد ليشارك رفقاء عبد الرزاق حمد الله أبناء تشافي هيرنانديز صدارة المجموعة بفارق الاهداف .

في الوقت الذي توقف فيه فريق نادي العين الإماراتي عند لا شيء من النقاط بعد أن خسر المباراة الثانية له توالياً ليقبع في المركز الأخير.

وإليكم ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا كاملاً على النحو التالي :-