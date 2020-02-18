السد يكتسح سباهان اصفهان بثلاثية نظيفة

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فرحة الهيدوس بأحد أهدافه

تغلب فريق نادي السد القطري على ضيفه فريق نادي سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا .



سجل ثلاثية السد أكرم عفيف في الدقيقة 51 واللاعب حسن الهيدوس هدفين في الدقائق 72 و 78 ليحصد أبناء تشافي هيرنانديز أول ثلاثة نقاط لهم في المجموعة .

ورفع الفريق القطري رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة متصدراً للمجموعة بفارق الاهداف عن النصر السعودي صاحب نفس العدد من النقاط فيما توقف رصيد النادي الإيراني عند ثلاثة نقاط في المركز الثالث .

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