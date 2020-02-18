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موعد مباراة الدحيل القادمة في دوري أبطال آسيا

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

لاعبوا الدحيل القطري

تعرض العملاق القطري لخسارة مفاجأة من فريق نادي التعاون السعودي ليبحث عشاق الفريق عن موعد مباراة الدحيل القادمة في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

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وستكون مباراة الدحيل القادمة في دوري أبطال آسيا ضد الشارقة الإماراتي يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مارس على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة .

وستنطلق مباراة الدحيل القادمة ضد الشارقة الإماراتي في تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتنقل مباراة الدحيل القادمة ضد الشارقة الإماراتي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة الكأس 8 ويعلق عليها المعلق الكبير عامر الخويذري .

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