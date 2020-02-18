شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة التعاون القادمة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 يبحث الكثير من عشاق السكري عن موعد مباراة التعاون القادمة بعد أن حقق الفريق فوزه الثاني توالياً اليوم الثلاثاء على حساب فريق نادي الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "ببريدة " لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا .

Advertisements وتقام مباراة التعاون القادمة ضد بيرسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مارس على ملعب إستاد آزادي لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأعرق البطولات الآسيوية . في المقابل تنطلق مباراة التعاون القادمة ضد بيرسبوليس الإيراني في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة . وتذاع مباراة التعاون القادمة ضد بيرسبوليس الإيراني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي .

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