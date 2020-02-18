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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة التعاون بعد الفوز على الدحيل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
فرحة لاعبوا التعاون بالهدف الثاني
تمكن فريق نادي التعاون من الفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " ببريدة " لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
ورفع التعاون رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة إعتلى بهم صدارة المجموعة من فوزين ولم يتعادل الفريق أو يخسر في أي لقاء حتى الآن .
في المقابل تلقى فريق نادي الدحيل الخسارة الأولى له في المجموعة مقابل الفوز في الجولة الأولى ولم يتعادل الفريق بعد مرور جولتين .
ولحساب نفس المجموعة تعادل الشارقة الإماراتي مع بيرسبوليس الإيراني بهدفين لكلاً منهما ليرفع كل فريق رصيده إلى النقطة الأولى ويقبعا في المركزين الثالث والرابع .
وإليكم ترتيب المجموعة كاملاً والذي جاء على النحو التالي :-
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
التعاون
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|
الدحيل
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
الشارقة
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
بيرسبوليس
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
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