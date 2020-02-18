ترتيب مجموعة التعاون بعد الفوز على الدحيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

فرحة لاعبوا التعاون بالهدف الثاني

تمكن فريق نادي التعاون من الفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " ببريدة " لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .



ورفع التعاون رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة إعتلى بهم صدارة المجموعة من فوزين ولم يتعادل الفريق أو يخسر في أي لقاء حتى الآن .

في المقابل تلقى فريق نادي الدحيل الخسارة الأولى له في المجموعة مقابل الفوز في الجولة الأولى ولم يتعادل الفريق بعد مرور جولتين .

ولحساب نفس المجموعة تعادل الشارقة الإماراتي مع بيرسبوليس الإيراني بهدفين لكلاً منهما ليرفع كل فريق رصيده إلى النقطة الأولى ويقبعا في المركزين الثالث والرابع .

وإليكم ترتيب المجموعة كاملاً والذي جاء على النحو التالي :-