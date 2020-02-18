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التعاون يفاجئ الدحيل بثنائية ويعتلي صدارة مجموعته بأبطال آسيا

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

فرحة لاعبوا التعاون بالهدف الاول

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حقق فريق نادي التعاون فوز كبير على نادي الدحيل القطري إستقر عند هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

سجل ثنائية فريق نادي التعاون اللاعب محمد السهلاوي في الدقيقة 34 إنتهى على إثره الشوط الأول قبل أن يختتم عبد المجيد السواط ثنائية فريقه في الدقيقة 55 .

وحقق فريق نادي التعاون الفوز الثاني له توالياً في المجموعة ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة ينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة فيما توقف رصيد نادي الدحيل عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني .

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