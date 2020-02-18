الثلاثاء 18 فبراير 2020

عمر ياسين

يبحث الكثير من عشاق الزعيم الإماراتي عن موعد مباراة العين القادمة في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة التي مُني بها الفريق اليوم الثلاثاء من فريق نادي النصر السعودي بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة .

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وستكون مباراة العين القادمة يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مارس 2020 ضد نادي السد القطري على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة ذاتها من دوري أبطال آسيا .

وستنطلق مباراة العين القادمة ضد السد القطري في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

فيما ستنقل مباراة العين القادمة ضد السد القطري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة الكأس إتش دي 8 القنوات أصحاب الحق الحصري والوحيد لنقل مباريات الأندية الآسيوية في القارة الصفراء .