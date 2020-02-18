شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 يبحث الكثير من عشاق العالمي عن موعد مباراة النصر القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب نادي العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة القارية .

Advertisements وستكون مباراة النصر القادمة ضد سباهان أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس على ملعب إستاد نقش جهان لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا . وتنطلق مباراة النصر القادمة ضد سباهان أصفهان الإيراني في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة . القنوات الناقلة لمباراة النصر القادمة ضد العين ستكون قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف .

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