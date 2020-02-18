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ترتيب مجموعة النصر بعد الفوز على العين

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محمد أيمن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة النصر بعد الفوز على العين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

عبد الرزاق حمد الله

تمكن فريق نادي النصر من تحقيق الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وفي نفس المجموعة تمكن فريق نادي السد من تحقيق فوزه الأول في المجموعة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على فريق نادي سباهان أصفهان الإيراني في المباراة التي جمعتهم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني فيما توقف رصيد نادي العين الإماراتي عند لا شيء من النقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية له توالياً ليقبع في المركز الأخير .

وإليكم ترتيب المجموعة كاملاً والذي جاء على النحو التالي :-

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

نقاط

1

السد

2

1

1

0

4

2

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النصر

2

1

1

0

4

3

سباهان أصفهان

2

1

0

1

3

4

العين

2

0

0

2

0

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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