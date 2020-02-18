ترتيب مجموعة النصر بعد الفوز على العين

الثلاثاء 18 فبراير 2020

عبد الرزاق حمد الله

تمكن فريق نادي النصر من تحقيق الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .



وفي نفس المجموعة تمكن فريق نادي السد من تحقيق فوزه الأول في المجموعة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على فريق نادي سباهان أصفهان الإيراني في المباراة التي جمعتهم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني فيما توقف رصيد نادي العين الإماراتي عند لا شيء من النقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية له توالياً ليقبع في المركز الأخير .

وإليكم ترتيب المجموعة كاملاً والذي جاء على النحو التالي :-