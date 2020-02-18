شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقلب تأخره لفوز على العين الإماراتي والان مع التفاصيل

فرحة لاعبي النصر بالفوز

تمكن فريق نادي النصر من تحقيق فوز صعب للغاية على مضيفه فريق نادي العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا .



افتتح عمر ياسين أهداف المباراة لفريق نادي العين في الدقيقة 17 قبل أن يدرك مختار علي التعادل للفريق السعودي في الدقيقة 57 وإقتنص السفاح المغربي عبد الرزاق حمد الله الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 80 .

بهذا الفوز رفع فريق نادي النصر رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة فيما توقف رصيد نادي العين عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يقلب تأخره لفوز على العين الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.