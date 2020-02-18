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مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب منافسات دور الـ16 من .

 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه العاشر مساء اليوم الثلاثاء وتذاع عبر قناة BEIN SPORTS.

 

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، مستعد للمشاركة في مباراة ليفربول، بعد غياب عن المشاركة في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

 

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معلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد يعلق حفيظ دراجي على المباراة.

 

ويتسلح الريدز بالنتائج الرائعة التى حققها فى الدورى الإنجليزى خلال الموسم الجارى حيث ابتعد بصدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة بعد مرور 26 جولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى أقرب منافسيه برصيد 51 نقطة علما بأنه يتبقى له مباراة مؤجلة ضد وست هام يونايتد.

 

فى المقابل، تراجع أتلتيكو مدريد للمركز الرابع فى ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 40 نقطة متساويا مع إشبيلية، ليتراجع بفارق 13 نقطة خلف المتصدر و12 نقطة عن الوصيف

 

مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر

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