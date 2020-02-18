شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفتتح مشواره في كأس العرب بالفوز على الجزائر برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب مصر للشباب على نظيره الجزائري 4-1 في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية .

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أحرز رباعية المنتخب الوطني أسامة احمد في الدقيقتين 7 و46 ومحمود عبدالمحسن في الدقيقة 83 وابراهيم عادل في الدقيقة 92 ...وهدف الجزائر محمد بوكرمة في الدقيقة 72 .

وتضم المجموعة الثالثة بجانب منتخبي مصر والجزائر منتخبي السعودية وفلسطين.

وكانت السعودية فازت اليوم على فلسطين بنتيجة 4-صفر