شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفتتح مشواره في كأس العرب بالفوز على الجزائر برباعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب مصر للشباب على نظيره الجزائري 4-1 في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية .
أحرز رباعية المنتخب الوطني أسامة احمد في الدقيقتين 7 و46 ومحمود عبدالمحسن في الدقيقة 83 وابراهيم عادل في الدقيقة 92 ...وهدف الجزائر محمد بوكرمة في الدقيقة 72 .
وتضم المجموعة الثالثة بجانب منتخبي مصر والجزائر منتخبي السعودية وفلسطين.
وكانت السعودية فازت اليوم على فلسطين بنتيجة 4-صفر
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يفتتح مشواره في كأس العرب بالفوز على الجزائر برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.