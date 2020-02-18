اخبار الرياضه

منتخب الشباب يفتتح مشواره في كأس العرب بالفوز على الجزائر برباعية

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفتتح مشواره في كأس العرب بالفوز على الجزائر برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب مصر للشباب على نظيره الجزائري 4-1 في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية .

Advertisements

أحرز رباعية المنتخب الوطني أسامة احمد في الدقيقتين 7 و46 ومحمود عبدالمحسن في الدقيقة 83 وابراهيم عادل في الدقيقة 92 ...وهدف الجزائر محمد بوكرمة في الدقيقة 72 .

وتضم المجموعة الثالثة بجانب منتخبي مصر والجزائر منتخبي وفلسطين.

وكانت السعودية فازت اليوم على فلسطين بنتيجة 4-صفر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يفتتح مشواره في كأس العرب بالفوز على الجزائر برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا