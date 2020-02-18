شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: لست قلقًا بشأن تأجيل قمة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه ليس قلقا بشأن تأجيل مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 24 فبراير الجاري بعد أربعة أيام من لقاء الفريقين في السوبر المصري بالإمارات.

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وقال أحمد مرتضى، في تصريحات لقناة «الزمالك»: «لا نتحدى اتحاد الكرة بشأن تأجيل قمة الدوري، لكني لست قلقا بشأن ذلك الملف، وضع طبيعي أن الاتحاد المصري لكرة القدم درس الملف جيدا ويفكر في مصلحة الفريق».

وأضاف: «اتحاد الكرة يدرك أننا خضنا السوبر الإفريقي في دولة بعيدة، وسنلعب الخميس مباراة السوبر المصري أمام فريق كبير بحجم الأهلي، وسنعود إلى مصر يوم 22 فبراير، لذلك ليس منطقيًا أن نخوض المباراة يوم 24».

وأتم أحمد مرتضى قائلا: «اتحاد الكرة قام من قبل بتأجيل أكثر من مباراة في الدوري، ويجب إعطاء الفرصة للأهلي والزملك من أجل الاستعداد جيدًا لمباريات دوري الأبطال، لكننا نصب كامل تركيزنا حاليا في لقاء السوبر».