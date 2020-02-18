شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لهذا السبب أرفض تدريب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن أسباب رفضه لتدريب الأهلي إذا تلقى عرضًا من مجلس إدارته لتولي قيادته في الفترة المقبلة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في مباراة السوبر المصري التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وقال ميدو خلال مقابلة عبر قناة «أبوظبي»: «صعب أن أدرب المنافس، دائمًا أقول إن أبناء النادي لهم الأولوية في تدريب الفريق الذي لعبوا له، الأهلي فريق كبير وله تاريخ عريق ولكنه أولى بأبنائه».

واختتم: «الاحتراف موجود، يمكن فقط الراحل محمود الجوهري هو الوحيد الذي درب الزمالك، وهو حالة خاصة وواجه صعوبات وضغوطات كبيرة جدًا، وهذا نفس الحال لو فعلها حاليًا أي مدرب ينتمي لنادِ ودرب غيره».