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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً: دورتموند يحسم صفقة ايمري كان من يوفنتوس نهائياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
اعلن نادي بوروسيا دورتموند الالماني عبر موقعه الرسمي على تويتر عن توصله لاتفاق مع نادي يوفنتوس الايطالي على انتقال الدولي الالماني ايمري كان الى صفوف الفريق الالماني بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف النادي الالماني عبر صفحته الرسمية وذلك قبل انطلاق مواجهته القوية امام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ 16 من دوري الابطال، عن عملية اتفاقه مع النادي الايطالي على تفعيل بند شراء ايمري كان الذي انضم الى صفوف البي في بي على سبيل الاعارة في الميركاتو الشتوي المنصرم.
واضاف دورتموند ان الصفقة كلفت الخزينة مبلغ 26 مليون يورو، وسيوقع نجم الوسط الالماني على عقد يمتد لاربع مواسم حتى 2024.
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