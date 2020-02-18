برشلونة يبدأ خطوات استعادة جوارديولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

كشف موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن العقوبات المفروضة على مانشستر سيتي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قد تفتح الباب امام رحيل الإسباني بيب ​غوارديولا​.



وأشار الموقع الى أن الجميع في انتظار الموقف النهائي لمانشستر سيتي من العقوبة بعد الاستئناف الذي تقدم به حول استبعاده من بطولة دوري ابطال اوروبا للموسمين المقبلين بسبب مخالفات قوانين اللعب المالي النظيف.

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وأشار الموقع الى أن العقوبة الموقعة على السيتي، تمثل فرصة يمكن أن تستفيد منها باريس سان جيرمان، خاصة وأن المدرب الإسباني يعد اولوية ليكون بديلاً لتوماس توخيل مدرب الفريق الحالي.

وأضاف الموقع، انه ينبغي أن يكون لدى غوارديولا مقترحات لمستقبله المهني، وعلى رأسها إمكانية العودة إلى نادي ​برشلونة​ لاستعادة ماضيه المجيد.

وكان إدواردو إندا الصحفي في برنامج "الشيرينغيتو" قد اشار الى أن النادي الكتالوني سيتخذ إجراءات لاستعادة مدرب السيتيزن.