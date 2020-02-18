دوري أبطال آسيا: ثلاثية للسد أمام اصفهان وفوز التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

ضمن منافسات المجموعة D في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة ​​دوري أبطال آسيا​، فاز السد القطري على سباهان اصفهان الإيراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب جاسم بن حامد.

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وافتتح التسجيل اللاعب أكرم حسن عفيف في الدقيقة 51، ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث اللاعب حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 72 و78.

وفي المجموعة C، فاز ​التعاون​ السعودي 2-0 على ​الدحيل​ القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله. سجل الأهداف كل من محمد السهلاوي في الدقيقة 34، واللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة 55.

وفي المجموعة نفسها، خيّم التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء الشارقة الإماراتي وبیرسبولیس الإيراني. وقد أحرز اللاعب علي علیبور هدفين في الدقيقة 9 و27، وأحرز التعادل للشارقة كل من محمد خلفان المسماري في الدقيقة 25، وريان مينديز في الدقيقة 46.