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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري أبطال آسيا: ثلاثية للسد أمام اصفهان وفوز التعاون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
ضمن منافسات المجموعة D في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، فاز السد القطري على سباهان اصفهان الإيراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب جاسم بن حامد.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وافتتح التسجيل اللاعب أكرم حسن عفيف في الدقيقة 51، ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث اللاعب حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 72 و78.
وفي المجموعة C، فاز التعاون السعودي 2-0 على الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله. سجل الأهداف كل من محمد السهلاوي في الدقيقة 34، واللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة 55.
وفي المجموعة نفسها، خيّم التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء الشارقة الإماراتي وبیرسبولیس الإيراني. وقد أحرز اللاعب علي علیبور هدفين في الدقيقة 9 و27، وأحرز التعادل للشارقة كل من محمد خلفان المسماري في الدقيقة 25، وريان مينديز في الدقيقة 46.
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