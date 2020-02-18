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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي اقترب من التعاقد الثاني للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
إبراهيم سعد
اقترب فريق تشيلسي الإنجليزي من التعاقد الثاني له، خلال الفترة الحالية استعداد لبناء فريق قوي يخوض به منافسات الموسم القادم بشكل أكثر قوة تحت قيادة فرانك لامبارد.
ووفقا لصحيفة الديلي ستار الإنجليزية، فقد اقترب البلوز كثيرا من ضم جادون سانشو من بروسيا، حيث بلغ النادي تقدما كبيرا في مفاوضاته مع الفريق الألماني، على الرغم من منافسة مانشستر سيتي وليفربول على تلك الصفقة.
وقدم صاحب ال١٩ عاما موسم جيد نسبيا، حتى الآن، بعد أن نجح بتسجيل ١٤ هدفا وصناعة ١٣ آخرين لزملائه.
وعجز الفريق اللندني هذا الموسم، عن ضم أي من الصفقات الممسزة مكتفيا بأشباله وشبابه مثل تامي ابراهام وماوسون مونت وكالوم هودسون أودي، في ظل تجرعه مرارة عقوبة إيقاف التعاقد من الاتحاد الأوروبي ومع رفعها لم يستطع إيجاد حلول خلال انتقالات يناير، حتى يكتفي بضم صفقة واحدة للموسم الجديد وهي المغربي حكيم زياش جناح أياكس أمستردام الهولندي.
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