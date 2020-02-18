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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يستهدف جوهرة غلطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
إعتبر أسطورة الكاميرون، صامويل إيتو، أن نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، يملك القدرة على التتويج بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل.
وصرح إيتو لشبكة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية: "محرز، أحد أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، ومن المُحتمل أنّ يكون من بين المرشحين للحصول على الكرة الذهبية".
وأضاف: "آمل حقًا ألا يحلم فقط بأن يكون أفضل لاعب إفريقي، بل أنّ يحصل على البالون دور، لأنه يمتلك كل الصفات اللازمة لذلك".
وعن جلوس محرز على مقاعد البدلاء كثيرًا تحت قيادة غوارديولا أوضح إيتو: "هذه القرارات تعود للمدربين، وأنا كنت ضحية لمثل هذه القرارات، ولم أحصل على وقتٍ كاف للعب".
وختم الكاميروني: "عليك أنّ تكون مُستعدًا، أود أن أرى محرز يلعب كثيرًا، ليس فقط لكونه إفريقي مثلنا، بل لأنه لاعب رائع للغاية، ولكن مشاركته من عدمه في يد المدرب".
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