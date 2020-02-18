برشلونة يستهدف جوهرة غلطة سراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف فرنسية، أن نادي ​برشلونة​ يستهدف التعاقد مع جوهرة ​غلطة سراي​ التركي مصطفى كابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وبحسب معلومات لمجلة "فرانس فوتبول"، فإن التركي الشاب مصطفى كابي البالغ من العمر 17 عامًا محط اهتمام النادي الكتالوني في الميركاتو القادم.

وقد حطم كابي كل الأرقام القياسية بعدما شارك لأول مرة مع الفريق الأول في عمر 14 عامًا فقط، فقد اتخذ خطواته الأولى في مباراة ودية ضد ليفسكي صوفيا في عام 2016، وعلق قائلاً:" هذا هو أفضل يوم في حياتي، لقد حققت حلمًا بارتداء هذا القميص".

وقد تم استبعاد كابي في الآونة الآخيرة لرفضه تمديد عقده مع الفريق التركي الذي سينتهي في حزيران المقبل.