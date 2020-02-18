دوري أبطال آسيا: النصر يتخطى العين بصعوبة وفوز بكين غوان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
ضمن منافسات المجموعة D في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حقق فريق النصر السعودي فوزا صعبا على العين الإماراتي 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب هزاع بن زايد.
افتتح التسجيل اللاعب عمر ياسين في الدقيقة 18، وانتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدف مقابل لا شيء.
وفي الشوط الثاني، تمكن النصر من قلب الموازين وسجل هدفين عن طريق كل من مختار علي في الدقيقة 57، وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 81.
وفي المجموعة E، فاز فريق بكين غوان الصيني على تشيانغراي يونايتد التايلندي 1-0.
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