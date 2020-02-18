لايبزيج يمدد عقد لايمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
مدد نادي لايبزيج الألماني أمس عقد لاعبه النمساوي كونراد لايمر.
وجاء إعلان النادي قبل مباراة لايبزيج أمام مضيفه توتنهام الإنجليزي اليوم بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وبذلك يستمر لاعب الوسط مع ناديه حتى 2023.
وكان لايمر قد انتقل قبل عامين ونصف العام إلى لايبزيج قادما من ريد بول سالزبورج وخاض مع النادي الألماني 101 مباراة حتى الآن.
من جانبه، قال المدير الرياضي بنادي لايبزيج ماركوس كروشه « كوني بالنسبة لنا لاعب مهم جاهز للمشاركة ومتعدد المهام، ويمكنه أن يعطي دفعة كاملة في كل مركز وكل مباراة». وأضاف «إمكانيات كوني لم يتم استنفادها بعد بكل تأكيد».
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