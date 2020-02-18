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الإصابات المؤثرة تضعف مواجهة توتنهام ولايبزج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

تشهد جولة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم لقاء توتنهام هوتسبر الإنجليزي وصيف بطل النسخة الماضية مع لايبزج الألماني، وأتلانتا الإيطالي مع بلنسية الإسباني، بينما تقام المباريات الأربع الأخرى في جولة الذهاب الأسبوع المقبل.

ولا يزال توتنهام يفتقد جهود قائده المهاجم الدولي هاري كين وموسى سيسوكو، وقد اعترف المدير الفني جوزيه مورينيو بأنه وضع ضغطا إضافيا على لوكاس مورا.

وكان توتنهام أعلن أمس أن مهاجمه سون هيونج مين سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع إثر إصابته بكسر في الذراع الأيمن.

وشكلت إصابة سون صدمة قوية لتوتنهام قبل مواجهة لايبزج.

وكان المهاجم الكوري الجنوبي سون قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز توتنهام على أستون فيلا 3 - 2 الأحد الماضي.

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وواصل سون اللعب حتى نهاية المباراة وقد سجل ثنائية للفريق، منها هدف الفوز في الثواني الأخيرة، وقد كانت المباراة هي الخامسة على التوالي التي يسجل فيها سون.

وذكر النادي في بيان أنه بعد خضوع اللاعب لعملية جراحية، سيبحث الفريق الطبي بالنادي عن الخطوات اللازمة لإعادة تأهيل سون، مضيفا «يتوقع أن يغيب اللاعب لأسابيع.»

وباتت الخيارات الهجومية لدى المدير الفني جوزيه مورينيو مقتصرة بذلك على البرازيلي لوكاس مورا والهولندي ستيفن بيرجوين (22 عاما) المنضم للفريق في يناير الماضي وتروي باروت (18 عاما).

أما لايبزج، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني، فيفتقد جهود المدافع دايوت أوباميكانو الموقوف، وكذلك لاعب خط الوسط تايلو أدامز بسبب الإصابة.

ويتوقع أن يواجه بلنسية مهمة صعبة على ملعب جيوسيبي ميازا بميلانو أمام أتلانتا، صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي برصيد 63 هدفا.

ويخوض أتلانتا مبارياته الأوروبية في ميلانو، نظرا لأن ملعبه «بيرجامو» لا يفي بمعايير اليويفا.

وقال المدير الفني لأتلانتا جان بييرو جاسبريني «في القرعة كنا نتمنى مواجهة بلنسية، لكنه فريق قوي، وستكون المواجهة على ملعبه صعبة».