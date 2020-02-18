الأخضر الشاب يفتتح العربية برباعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما المقامة حاليا في 3 مدن سعودية، وهي الرياض والدمام والخبر، بالفوز على نظيره الفلسطيني 4 - 0 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وأنهى الأخضر الشوط الأول متقدما بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب محمد مران في الدقيقة 24.
وأضاف حسين العلي الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم عاد مران ليعزز تقدم منتخب السعودية بهدف ثالث في الدقيقة 65.
واختتم مران رباعية فريقه بهدف شخصي ثالث له في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء.
وفي المجموعة الرابعة فاز المنتخب الليبي على نظيره السوداني بهدفين نظيفين.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المنتخب الليبي هدفيه في الدقيقتين 54 و71 عن طريق الثنائي نور الدين القليب وإسلام الغناي.
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