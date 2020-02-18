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النصر ينتزع فوزا غاليا أمام العين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قاد المهاجم المغربي بصفوف النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله فريقه أمس إلى فوز غال 2-1 على حساب مضيفه العين الإماراتي في المباراة التي استضافها الأخير على ملعبه ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان النصر متأخرا بهدف، إلا أنه نجح في تحويل تأخره إلى فوز، حيث بادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق عمر ياسين في الدقيقة الـ18 انتهى عليه الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، أثمرت جهود ومحاولات النصر عن تحقيق هدف التعادل عن طريق مختار علي، وكان ذلك في الدقيقة الـ57.

وفي الدقيقة الـ81 سجل عبدالرزاق حمدالله هدف الترجيح للنصر بمجهود فردي اقتلع خلاله الكرة من حارس العين قريبا من منطقة الزاوية الركنية، ثم سدد في المرمى مسجلا هدفا غاليا كفل لفريقه رفع رصيده إلى 4 نقاط بعد التعادل في المباراة الأولى مع السد 2-2.

في المقابل، بقي العين بلا رصيد.