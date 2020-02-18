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31 مدربا خلال 18 جولة بدوري المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

تصدر الاتحاد قائمة الفرق الأكثر تغييرا للمدربين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انقضاء الجولة الـ18، تلاه في المركز الثاني جاره ونده التقليدي الأهلي، حيث تناوب 5 مدربين على تدريب الاتحاد بين رسمي وموقت مقابل 4 للأهلي (رسمي وموقت) فيما ينتظر أن يرفع العدد إلى 5 مدربين أيضا، بعد أن أقال مؤخرا، السويسري كريستيان جروس وكلف الوطني مازن بهكلي موقتا.

وجاء في المركز الثالث فريق التعاون من خلال استعانته بثلاثة مدربين.

وبلغ إجمالي عدد المدربين في الـ16 فريقا بدوري الأمير محمد سلمان للمحترفين حتى الآن، 31 مدربا، فيما سيكون الرقم قابلا للزيادة خلال المرحلة المقبلة.

الأندية الأكثر استقرارا

حافظت 5 فرق وهي: الهلال والرائد الفيحاء وأبها والاتفاق على مدربيها منذ بداية الموسم، سبقهم النصر في الاحتفاظ بمدربه البرتغالي روي فيتوريا منذ الموسم الماضي بعد أقاد الفريق إلى بطولة الدوري وكأس السوبر، وكذلك الحال بالنسبة للفيصلي الذي حافظ على مدربه شاموسكا بعد أن أعاره للهلال نهاية الموسم الماضي.

الاتحاد:

التشيلي خوسيه سييرا (استمر حتى الجولة السابعة)

الوطني محمد العبدلي (مباراتين)

الهولندي تين كات (من الجولة الـ10 إلى 18)

الهولندي بيتر هامبورغ ( مباراة واحدة أمام أولمبيك آسفي المغربي بإياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية)

البرازيلي فابيو كاريلي ( يبدأ مهمته من الجولة 19).

الهلال:

الروماني رازفان لوشيسكو (منذ بداية الموسم)

الشباب:

الأرجنتيني خورخي الميرون (الجولة الـ10 بالدوري)

الإسباني لويس جارسيا (من الجولة 11 وحتى الآن)

النصر:

البرتغالي روي فيتوريا (منذ الموسم الماضي)

الوحدة:

الكرواتي ماريو سيتانوفيتش (حتى الجولة 3 )

الأوروجوياني دانيال كارينيو (من الجولة 4 وحتى الآن) .

الفيصلي:

البرازيلي بريكليس شاموسكا (منذ الموسم الماضي)

الفيحاء:

البرتغالي خورخي سيماو (منذ بداية الموسم)

الرائد:

الألباني بيسنيك هاسي (منذ بداية الموسم)

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التعاون:

البرتغالي باولو سيرجيو (استمر حتى الجولة الـ13)

الوطني عبدالله عسيري ( قاد الفريق بنهائي كأس السوبر)

البرتغالي فيتور كامبيلوس (من الجولة 14 وحتى الآن)

الأهلي:

الكرواتي برانكو ايفانكوفتش (حتى الجولة الثالثة)

الوطني صالح المحمدي (من الجولة 4 وحتى السابعة)

السويسري كريستيان جروس (من الجولة الثامنة وحتى الـ18)

الوطني مازن بهكلي (بدأ قيادة الفريق من مباراة الاستقلال الإيراني بأبطال آسيا)

الحزم:

الروماني دانيال ايسيلا (استمر حتى الجولة 16 )

البرازيلي اندري لويز (من الجولة 17 وحتى الآن)

العدالة:

التونسي إسكندر القصري ( حتى الجولة 9 )

التونسي ناصيف البياوي ( من الجولة 10 - مستمر )

الفتح:

التونسي فتحي الجبال ( استمر حتى الجولة السادسة)

البلجيكي يانيك فيريرا (من الجولة السابعة وحتى الآن)

الاتفاق:

الوطني خالد العطوي (منذ بداية الموسم)

أبها:

التونسي عبدالرزاق الشابي (قاد الفريق للصعود ولا يزال مستمرا)

ضمك:

التونسي محمد الكوكي (حتى الجولة السادسة)

الجزائري نورالدين بن زكري (من الجولة السابعة ولا يزال مستمرا)

الوحدة أكثر المستفيدين

نجحت إدارة نادي الوحدة في قرارها المتمثل في إقالة المدرب الكرواتي ماريو سيتانوفيتش والتعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، حيث نجح الأخير في قيادة الفريق إلى 11 انتصارا منذ استلامه مهمة تدريبه بعد الجولة الثالثة من الدوري.

مدربون مهددون بالإقالة

يتصدر اسم مدرب الاتفاق، الوطني خالد العطوي المهددين بالإقالة خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل تراجع نتائج الفريق وتلقيه 10 هزائم، كما تلاحق الإقالة أيضا، مدرب العدالة، التونسي ناصيف البياوي بعد فشله في تحقيق أي فوز مع الفريق في الدوري منذ تسلمه المهمة في الجولة العاشرة.