شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أجرى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف أمس، أشعة على موضع إصابته في الركبة التي تعرض إليها خلال مشاركته مع فريقه أمس الأول أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وأعلن النادي أن نتائج الفحوصات ستظهر اليوم.
وكان عطيف خرج مصابا، ولم يكمل المباراة التي انتهت بفوز الهلال 2-1.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يترقب أشعة عطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.