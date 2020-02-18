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الهلال يترقب أشعة عطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أجرى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف أمس، أشعة على موضع إصابته في الركبة التي تعرض إليها خلال مشاركته مع فريقه أمس الأول أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأعلن النادي أن نتائج الفحوصات ستظهر اليوم.

وكان عطيف خرج مصابا، ولم يكمل المباراة التي انتهت بفوز الهلال 2-1.