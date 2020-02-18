شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجدد الثقة في مدير المركز الأولمبي بالمعادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي تجديد الثقة في دكتور عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبي بالمعادي ، واستمراره في منصبة لمدة عاماً جديداً .

ووجه عاطف حمودة الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تجديد الثقة مرة أخري واستمراره في منصبه، مؤكداً أنه يسعي بالعمل والجهد ليظل المركز الاولمبي قلعه منيرة في سماء الرياضة المصرية ومنبراً للشباب وقبلة مشرفة لكل الوفود علي مستوي الجمهورية وعلي المستوي العربي والافريقي.

ويذكر ان عاطف حمودة عمل مديرا لحمام السباحة فى التسعينيات ثم مدير لقطاع الكرة وتدرج بالمناصب حتي أصبح مديرا تنفيذا للمركز الاوليمبى ، وقد ساهم فى حصد الميداليات الذهبية والفضية فى أغلب البطولات الرياضية .

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كما نظم عاطف حمودة ورش عمل للعاملين بداخل المركز لتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وعقد دورات التدريبية للارتقاء بالمركز .

واستضاف المركز الأولمبي مؤخرا العديد من معسكرات المنتخبات الوطنية التي تستعد بقوة لأولمبياد ريو دي جانيرو، حيث استضاف معسكرا مشتركا لمنتخب الملاكمة مع منتخب الأردن لملاكمة، كما استضافة معسكرا مشتركا بين المنتخب الوطني للسلاح ونادي بني .

كما استقبل المركز الأولمبي خلال هذه الأيام ، الوفود الشبابية المشاركة في فعاليات مسابقه إبداع التي تنظمها وزاره الشباب والرياضة.