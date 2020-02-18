شكرا لقرائتكم مران الأهلي الأول بالإمارات.. فايلر يحفظ لاعبيه أدوارهم والتدرب على ركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى فريق الأهلي، مرانه الأول بالإمارات على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، فى اطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد، فى لقاء تحديد بطل السوبر المحلى.

وحرص السويسرى رينيه فايلر على توجيه بعض التعليمات الفنية وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران، كما شارك رمضان صبحى فى فقرة تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة بالكرة، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

كما درب فايلر لاعبيه على تسديد ركلات الجزاء بمشاركة حراس مرمى الفريق الثلاثة.

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وانتظم رمضان صبحي في التدريبات البدنية بشكل طبيعي، قبل أن ينفذ جانبًا منفردًا من تدريبات الكرة بشكل إضافي، وفق تعليمات المدير الفني، رينيه فايلر.

وأصر فايلر غلق مران الفريق، حيث أكد مسئولو الأهلي أن سبب نقل المران من ملعب سلطان بن زايد هو عدم وجود سياج حول الملعب، ويتدرب لاعبو الأهلي على ضربات الترجيح في مران الفريق تحسبا لانتهاء مباراة السوبر أمام الزمالك بالتعادل، مما يعني في وقتها أن ضربات الترجيح ستحسم هوية البطل.

وتضم قائمة الأهلي كلاً من.. شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.