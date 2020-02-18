شكرا لقرائتكم رئيس الوحدة الإماراتي يهدي درى النادي لخالد الدرندلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبدالله سالم، المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، على إهداء درع النادي لخالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالإمارات، وذلك على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم، والذي استضافه نادي الوحدة، استعدادًا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي عن سعادته البالغة باستقبال النادي تدريبات الأهلي، التي أقيمت اليوم، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي من منطلق العلاقات الطيبة والأخوة بين الناديين الشقيقين «الأهلي والوحدة».

ووجه الدرندلي الشكر إلى المدير التنفيذي لنادي الوحدة، على التكريم وحسن الاستقبال، الذي وجده فريق الأهلي منذ وصوله إلى ملعب التدريب، ومحاولة المسؤولين عن النادي الإماراتي تذليل أي عقبات، وأكد أن هذا التكريم ليس جديدًا على النادي الإماراتي ومسؤوليه، الذين تجمعهم بالأهلي علاقات ود ومحبة وكل تقدير.

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وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

واشتمل مران اليوم على الجوانب الفنية وفقرة بدنية قوية، وركّز فايلرعلى الجوانب الفنية والخططية في المران وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في نهاية المران وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران وشهدت تدريبات الكرة حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين. .