شكرا لقرائتكم الزمالك يتعاقد مع المحترف الأمريكي مايك تايلور لتدعيم فريق كرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد نادى الزمالك مع المحترف الأمريكي مايك تايلور لتدعيم فريق كرة السلة ، خلال الفترة المقبلة في ظل مشاركة الفريق ببطولة لأفرليج ، وكذلك نهائيات دورى السوبر ووقع اللاعب على تعاقده مع الفريق لمدة 3 أشهر وتم تسجيله في اتحاد كرة السلة وتسلم الكارنيه الخاص به للعب مع الفريق في المباريات .

وقام الأمريكى إيرفينج والكر لاعب سلة الفريق بفسخ عقده مع النادى، لذا بحث الأبيض عن تدعيم صفوفه بلاعب محترف بعد رحيل والكر ومن قبله ستوجلين والذى رحل بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.

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ويلتقى الزمالك غدا مع سبورتنج في جولة best of 5 لحسم الفريق الفائز بلقب دورى سوبر كرة السلة لهذا الموسم ، على أن يلتقى الفريقان في 5 مباريات ، وفقا لنظام البطولة .

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما خاض 14 مباراة فاز فى 12 و خسر فى 2، ويليه الأهلى برصيد 25 نقطة، بالفوز فى 11 والهزيمة فى 3، وفى المركز الثالث جاء الجزيرة برصيد 24 نقطة، بعد أن تغلب على منافسيه فى 10 مباريات وخسر فى 4 .

وفى المركز الخامس جاء سبورتنج بالفوز فى 7 والخسارة فى 7، ليكون إجمالى النقاط التى جمعها 21 نقطة، وحل الزمالك خامسا بنفس رصيد سبورتنج ومرات الفوز والهزيمة.