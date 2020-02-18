شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يتقدم بهدفين ضد الجزائر بكأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح أسامة فيصل مهاجم المنتخب الوطني للشباب تحت 17 عاماً في منح الفراعنة هدفي التقدم في الشوط الأول من مباراة الفراعنة ضد الجزائر في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس العرب المقامة بملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية.

جاء هدفي الفراعنة في الدقيقتين (7)، (46) من عمر الشوط الأول والذي تسديه الفريق المصري بشكل كامل حيث وضح فارق الخبرة لصالح الفراعنة بفضل التحركات الذكية للاعبي المنتخب الوطني على الأطراف.

وجاء الهدف الأول من لمحة فنية رائعة وجملة خططية نفذها اللاعبين من الجبهة اليسرى في اتجاه العمق استطاع من خلالها المهاجم أسامة فيصل في ادراك التقدم.

بعدها واصل الفريق التقدم نحو الأمام واستطاع تأمين دفاعاته ليصل في الدثواني الفاصلة بالشوط الأول للهدف الثاني لينتهي بهدفين نظيفين عن طريق نفس اللاعب.

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ويلعب منتخب مصر للشباب، مع الجزائر اليوم ثم السعودية يوم 21 و فلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8.

المجموعة الأولى ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت ، المجموعة الثانية تضم المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي ، و الثالثة تضم السعودية وفلسطين والجزائر ومصر، والرابعة ضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات .

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد، للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.

ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قضاء جمال الغندور رئيس لجنة الحكام 25 يوماً فى السعودية لمتابعة وتحليل أداء الحكام فى بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التى تقام فى السعودية .

وطالبت اللجنة جمال الغندور بالتواجد فى مصر خلال الفترة الحالية لمعالجة أخطاء الحكام ومتابعة اختبارات تقنية الفيديو .



منتخب الشباب



منتخب الشباب



منتخب الشباب



منتخب الشباب