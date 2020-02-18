يد سيدات الأهلى يفوز على الزمالك بنتيجة 25 /18

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جدة - عمرو شويل فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 25 /18 في إطار الجولة الخامسة بالدور النهائي من دورى العمومى في المباراة التي جمعتهما على صالة أكتوبر الدولية، وشهدت الجولة الرابعة التي أقيمت السبت الماضى فوز كلا من ، الشمس على المعادى بنتيجة 31 /29 وسبورتنج على الجزيرة بنتيجة 30 /24 وسموحة على الزمالك 28 /27 و الأهلى على الطيران بنتيجة 25 /17 .
أما الجولة الثالثة من دورى محترفين الرجال ، ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ،و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج ، بينما تم تأجيل لقاء الأهلى مع البنك الأهلى ليقام الجمعة و معه و الزمالك مع طلائع الجيش من أجل البث التليفزيونى ، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والاوليمبى مع الزمالك .
أما مباريات الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .
نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.
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