شكرا لقرائتكم التعاون يهزم الدحيل ويواصل تألقه الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل التعاون السعودي تألقه آسيويا عقب فوزه أمام ضيفه الدحيل القطري 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وكان التعاون قد افتتح مشواره الآسيوي بفوزه الصعب أمام مضيفه الشارقة الإماراتي بهدف نظيف سجله لاعبه فيصل درويش.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً خاصة في الشوط الثاني في حين أنه ظهر بتنظيم دفاعي مميز في الشوط الأول الذي شهد سيطرة من الدحيل في حين اعتمد على التعاون على الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص في اللقاء للبرازيلي أدميسلون جونيور مهاجم الدحيل الذي كاد أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة من زميله الكرواتي ماندزوكيتش ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

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وعند الدقيقة 34 نجح مهاجم التعاون محمد السهلاوي بافتتاح التسجيل لفريقه بعدما تابع تسديدة زميله عبدالمجيد السواط العائدة من الحارس كلود أمين ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الدحيل هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي أدميلسون هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة من زميله كريم بوضيف لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل التعاون اعتماده على الهجمات المرتدة ونجح بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 عن طريق لاعبه عبدالمجيد السواط الذي تلقى تمريرة من زميله محمد السهلاوي ليسدد الكرة بذكاء في شباك الحارس كلود أمين.

وواصل التعاون هجومه وأهدر لاعبه ناصر الدعجاني هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البوروندي سيدريك أميسي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس كلود أمين الذي تصدى لها لتعود لزميله محمد السهلاوي الذي سددها بدور لتجد المدافع المغربي مهدي بن عطية الذي أبعدها من على خط المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني وبقي فريقي الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الايراني في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة بعد تعادلهما اليوم بنتيجة 2-2.