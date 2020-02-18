شكرا لقرائتكم الآسيوي يمنح أمرابط نجومية لقاء العين الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي.

وفاز النصر على مضيفه العين بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وساهم الدولي المغربي في صناعة الهدف الأول للنصر الذي أحرزه مختار علي، قبل أن يضيف عبدالرزاق حمدالله هدف الفوز.

وتصدر النصر مؤقتاً ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لسيباهان ونقطة للسد، في حين لا يزال رصيد العين خالياً من النقاط.